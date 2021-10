Os treinos para os JEBs estão sendo realizados na quadra da escola, localizada na Avenida Dacy Fernandes Pereira, Bairro São Francisco. O treinamento é realizado com autorização dos pais e seguindo todas as normas de biossegurança neste momento de Pandemia.

As alunas que fazem parte do time de handebol feminino da Escola Estadual Angelina Palhetas Mendes , que em 2019 consagraram-se CAMPEÃS AMAZONENSES de Handebol. Em 2021 se preparam para participar dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) , que será realizado de 29 de outubro a 5 de novembro no Rio de Janeiro (RJ).

Em 2017, iniciou-se o treinamento da equipe de handebol feminino da Escola Estadual Angelina Palheta Mendes, coordenado pelo amigo da escola Josemir Júnior. Com experiência no esporte, todos os dias ele buscava criar o time CAMPEÃO. Esta base esportiva foi treinada com esforço e dedicação.

Em 2019, após a realização dos Jogos Escolares do POLO IX, em Barcelos, essa equipe consagrou-se campeã, e foi até a capital do Amazonas representar a calha do Rio Negro. Foram dez dias de batalhas, com times de grandes estruturas, mas nada abalou as guerreiras barcelenses, onde se consagraram CAMPEÃS AMAZONENSES.

No mesmo ano, em setembro se deslocam, para representar o Amazonas, em Palmas-TO, no qual ficam classificadas em 4° lugar em toda região norte.

Hoje preparam-se para representar o Amazonas, em mais uma competição, na cidade do Rio de Janeiro. Espera-se obter mais ótimos resultados nesta etapa. Mais um sonho possível de ser realizado, que sem a coordenação das professoras, Kátia Vieira e Neide Pimenta e apoio do Gestor da Escola Leonel Garcia, não teria sido possível.

"Como coordenadora geral tivemos ela, mulher apaixonada pelo esporte, no qual conduziu, em 2019, 250 jovens, com muito amor, a professora Sandra Leite. Tudo isso com incentivo principal, com muito orgulho no coração e apoio da prefeitura municipal de Barcelos, em nome do Prefeito Edson Mendes e França Moreira, que não mediram esforços pra ajudar nossos jovens. E hoje a prefeitura anuncia que nossas CAMPEÃS AMAZONENSES irão até RIO DE JANEIRO-RJ, representar o nosso NORTE. Esse grupo aproveita o momento para agradecer todos cidadãos barcelenses, que direta e indiretamente contribuíram para essas vitórias. Muito obrigado pelo investimento no esporte prefeito Edson Mendes". Finalizaram os coordenadores.