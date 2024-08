Nova campanha da Atem começa nesta sexta-feira. Motoristas vão concorrer a vales-combustíveis de 20 litros e 50 litros

A nova edição da promoção “Combustível da Sorte” promete movimentar os postos de combustíveis bandeirados pela Atem em diversos estados do país. A promoção, que já é aguardada com expectativa pelos consumidores, começou nesta sexta-feira (16) e vai até 30 de setembro, nos postos bandeirados Atem do Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Pará, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul que participam da campanha.

Nesta edição, serão distribuídos 1.200 prêmios instantâneos para os clientes que abastecerem nos postos participantes a partir de R$ 50. Serão mil prêmios de 20 litros de combustível e mais 200 prêmios de 50 litros. A distribuição será feita de forma proporcional entre os postos dos estados participantes, garantindo que clientes de diferentes regiões tenham chances reais de ganhar.

A promoção “Combustível da Sorte” é parte das estratégias da Atem para fidelizar clientes e oferecer um diferencial em relação aos concorrentes. Em edições anteriores, a campanha foi responsável por atrair milhares de consumidores aos postos da rede, que buscavam a qualidade do combustível e também a oportunidade de ganhar prêmios instantâneos.

“A promoção ‘Combustível da Sorte’ é uma forma de valorização da marca Atem e retribuição à fidelidade dos clientes. Queremos que eles se sintam valorizados e que percebam que abastecer nos postos dos nossos parceiros é sempre vantajoso, seja pela qualidade do combustível ou pelas chances de ganhar prêmios,” afirma Paula Vieira, diretora de Comunicação, Marketing e ASG do Grupo Atem.

Como participar

A participação na campanha é simples: em qualquer um dos postos Atem sinalizados como participantes da promoção, o cliente que abastecer a partir de R$ 50 recebe um cupom com um código. Esse código deve ser inserido no aplicativo oficial da promoção – o Poshcash, disponível para celulares com sistemas Android e IOS – onde o participante descobre, na hora, se foi contemplado com um dos prêmios de 20 ou 50 litros de combustível. Para mais informações e o regulamento da promoção, basta acessar o site atemcombustiveldasorte.com.br.

Frentistas premiados

Antes do lançamento oficial da promoção, os frentistas dos postos Atem de Manaus participaram, na quinta-feira (15), de um evento exclusivo no hotel Quality (transmitido on-line para profissionais de outras cidades), onde conheceram os detalhes da campanha e, com isso, tornar ainda melhor a experiência dos clientes. Os profissionais com melhor desempenho ao longo da campanha também serão premiados. “O engajamento deles na campanha anterior, Combustível do Bem, foi excelente. Temos certeza que será assim novamente”, afirma Monique Lasmar, gerente de Comunicação e Marketing da Distribuidora Atem.

Sobre a Atem

O Grupo Atem, com 28 anos de fundação, é composto por diversas empresas no ramo de combustíveis, logística rodoviária e fluvial, construção naval e refino de petróleo, entre outras, e está presente em 13 estados do Brasil. A Distribuidora Atem atende a cerca de 400 postos bandeirados e possui 9 bases próprias, 8 bases administrativas de distribuição ativas e milhares de clientes ativos, além de capacidade de movimentação de 9 bilhões de litros de combustíveis por ano.

