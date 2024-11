Um projeto com a participação da Diretoria de Vigilância Sanitária (Visa Manaus), da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), é um dos finalistas do Prêmio Anvisa 2024, que terá o vencedor anunciado no próximom dia 5 de dezembro, em Brasília (DF). A premiação faz parte da programação especial de comemorações pelos 25 anos da criação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O projeto, intitulado “Avanços e desafios no monitoramento dos serviços de hemoterapia no maior estado da região amazônica brasileira, o Amazonas”, foi um dos três escolhidos para concorrer na etapa final da premiação.

Trata-se de um trabalho conjunto realizado pela Visa Manaus em parceria com o Departamento de Vigilância Sanitária Estadual (Devisa/FVS-RCP) e a Anvisa, o qual vem monitorando a implementação das boas práticas sanitárias nos serviços de hemoterapia – como são chamados os tratamentos de saúde que envolvem a coleta e a transfusão de sangue – no triênio 2023-2025.

Até o início deste ano, o monitoramento já havia sido realizado em 29 estabelecimentos da capital, além de outros 26 em municípios do interior, o que corresponde a 100% dos serviços de Manaus, e 62% dos estabelecimentos em todo o estado.

“Trata-se de uma iniciativa histórica, já que a cobertura de inspeções nunca havia superado os 30% nesses últimos cinco anos. A Prefeitura de Manaus agradece o importante reconhecimento da Anvisa a esse esforço conjunto, que segue em atuação com as inspeções deste e do próximo ano, esperamos chegar a 100% de cobertura dos serviços de hemoterapia no estado, assegurando um menor risco potencial aos produtos e serviços prestados à população”, explica o diretor da Visa Manaus, Ewerton Wanderley.

Participação

Os vencedores em cada categoria do Prêmio Anvisa serão escolhidos pela própria instituição, mas também haverá um prêmio na categoria especial de destaque pelo público.

Entre os dias 28/11 e 4/12, o portal da Anvisa irá disponibilizar um link para que votantes em todo o Brasil possam conhecer as iniciativas e escolher a sua favorita. O portal pode ser acessado em: https://www.gov.br/anvisa/pt-br.

Semana do Regulado

Além do projeto dos serviços de hemoterapia, a Visa Manaus também levou ao Prêmio Anvisa 2024 a Semana do Regulado, evento anual da Visa Manaus que reúne representantes de vários segmentos de comércio e serviços da capital amazonense, para orientações e esclarecimentos sobre as boas práticas sanitárias.

“A importância da Semana do Regulado Visa Manaus” foi um dos projetos classificados nas seletivas de todo o país. Embora não tenha ficado entre os três finalistas, foi selecionada para a semifinal da premiação.

A Semana do Regulado também atesta o esforço da Prefeitura de Manaus em levar as ações de vigilância sanitária para além das rotinas de trabalho, nesse caso, estabelecendo um grande diálogo junto a setores da atividade econômica do município, para que eles possam aprimorar suas medidas de segurança, reduzindo riscos e, consequentemente, promovendo mais saúde junto à população.

