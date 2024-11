O Internacional venceu mais uma no Brasileirão. Dono da melhor campanha do segundo turno, o time comandado por Roger Machado derrotou o Fluminense por 2 a 0 na noite desta sexta-feira (8), no Beira-Rio, com gols de Borré e Bruno Henrique. O resultado colocou o Colorado no G-4. Por sua vez, o Flu segue perigosamente perto da zona de rebaixamento.

O Inter, que vive grande momento na temporada, fez mais uma vítima. Sob o comando de Roger Machado, o Colorado chegou a 14 jogos de invencibilidade – a última derrota foi no dia 18 de agosto, para o Atlético-GO. Com o resultado, o Inter chegou aos 59 pontos e por enquanto assumiu a quarta colocação da tabela. O Flamengo joga na quarta-feira (13) e pode retomar a vaga no G-4.

Por sua vez, o Fluminense não conseguiu se afastar da zona de rebaixamento e no momento segue na 14ª posição, com 37 pontos, mas ainda pode cair para a 16ª no que depender dos resultados da rodada. O time comandado por Mano Menezes não vence no Brasileirão há três rodadas.

As duas equipes voltam a campo pelo Brasileirão daqui a duas semanas, depois da Data Fifa. No dia 21, o Internacional visita o Vasco em São Januário, às 20h (horário de Brasília). No dia 22, o Fluminense recebe o Fortaleza no Maracanã, às 21h30 (horário de Brasília).

