No dia 09 de agosto de 2021, chegou na comunidade de Camanaus, no município de São Gabriel da Cachoeira (AM), o cabo de fibra óptica do Projeto Amazônia Conectada (PAC). O PAC consiste, basicamente, na integração do interior do Estado do Amazonas, por meio de lançamento de fibras ópticas nos leitos dos rios da região Amazônica.

O Projeto nasceu da necessidade estratégica de conectar as unidades do Exército Brasileiro na região Amazônica por meio do lançamento de cabos de fibra óptica pelos leitos dos rios, pois transmitem dados de alta velocidade seguros e confiáveis. Destaca-se o caráter dual e a complementaridade entre os interesses da Defesa e a aplicação para a sociedade brasileira, permitindo que outros órgãos da administração pública federal, estadual e municipal, sejam beneficiados.

Na oportunidade, o General de Brigada Alexandre Ribeiro de Mendonça, Cmt 2ª Bda Inf Sl, visitou a plataforma de lançamento da fibra óptica na calha do rio Negro.

Fonte: 2ª Bda Inf Sl.