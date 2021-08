4.7 / 5 ( 3 votos )

Um helicóptero do 4º Batalhão de Aviação do Exército (4º BAVEx), modelo Pantera 2021, caiu na comunidade Nossa Senhora de Nazaré, próximo da comunidade do Bangú no município do Careiro da Várzea, distante a 21 quilômetros de Manaus, na manhã desta sexta-feira (13).

Segundo a Defesa Civil do município, oito pessoas estavam na aeronave no momento do acidente, o fato aconteceu durante um forte temporal no Careiro da Várzea.

Circula um vídeo em diversos grupos nas redes sociais que mostra o momento depois que a aeronave caiu no rio, enquanto a forte chuva era predominante na região.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas foi acionada para atender a ocorrência no Careiro da Várzea. O Radar Amazônico entrou em contato com o Comando Militar da Amazônia (CMA) solicitando um posicionamento sobre a queda do helicóptero.

Até a publicação dessa reportagem não houve retorno, mas o espaço está aberto para esclarecimentos. Em instantes novas informações sobre a queda do helicóptero.

Confira o vídeo: