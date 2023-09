O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, realiza mais uma edição do Programa Mania de Ler. Esta iniciativa, que tem como objetivo estimular o aprendizado das crianças por meio da leitura, acontece neste domingo (10) às 17h, no Largo de São Sebastião. A atração é gratuita.

Entre as atividades que serão oferecidas, estão brincadeiras cantadas, trava-línguas e recitação de histórias. Além do aprendizado, o evento também contribui para a valorização do Largo de São Sebastião, que é um símbolo cultural da cidade de Manaus.

No local, também estará à disposição do público a Biblioteca Volante Aníbal Beça, um veículo adaptado que possui um acervo de mais de 1.200 livros de gêneros diversos. O objetivo é contribuir para que a literatura seja algo acessível para todos.

Neste domingo, o programa contará com a presença da escritora amazonense Lucila Bonina, que participará interagindo com as crianças e suas famílias, contando histórias e apresentando suas obras. Para a autora, o projeto é uma ideia inovadora que auxilia na democratização do aprendizado.

“É uma realização pessoal para mim como artista, como escritora e também como leitora, poder dividir histórias com as pessoas. Isso tem realmente um significado muito bonito para mim”, declarou.