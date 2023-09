O sérvio Novak Djokovic debochou do jovem o Ben Shelton ao derrotar o rival, nesta sexta-feira, 8, em partida válida pela semifinal do US Open. Logo após ganhar o jogo por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/2 e 7/6 (4), o polêmico tenista “desligou o telefone”, um tradicional gesto do norte-americano (veja abaixo). Depois da imitação, ambos se cumprimentaram de forma protocolar na rede. Com a vitória, Djoko enfrentará Daniil Medvedev na grande decisão, marcada para este domingo, 10. Três vezes campeão, o atleta da Sérvia enfrenta o russo, que detém um título do Grand Slam.

Novak Djokovic hangs up the phone on Ben Shelton after beating him at the US Open. pic.twitter.com/aTnjVFDWHY — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 8, 2023