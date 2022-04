Avalie o post

De acordo com reportagem publicada no jornal português Público, Vieira teria dito que “mulheres brasileiras são mercadorias” e perguntou aos alunos: “Sabem o que é uma caçadeira? Aquela arma que os homens usam para matar as mulheres”.

O professor foi suspenso por 90 dias e teve um prazo de dez dias para se defender, mas não o fez. O Senado aprovou por maioria a demissão do professor.

Em 2020, um grupo de estudantes brasileiros denunciou atos de xenofobia e racismo por parte de professores e alunos na Universidade do Porto.

