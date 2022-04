Avalie o post

A operação é resultado de um pedido dos permissionários do local, que segundo eles, estão sendo prejudicados pela invasão de ambulantes irregulares em frente ao centro de compras, por toda a extensão da calçada até a feira do Produtor.

De acordo com o secretário da Semacc, Wanderson Costa, é importante resguardar o direito de venda dos permissionários do shopping.

“A operação ‘Calçada Livre’ começou hoje no entorno do shopping Phelippe Daou e vai permanecer nessa área por mais alguns dias. É importante que possamos resguardar o direito de venda dos permissionários do shopping e também o direito dos pedestres, de usar as calçadas com segurança”.

A operação contou com o apoio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e Polícia Militar.

Conforme o permissionário do local, Frank Neves, a concorrência estava ficando desleal com os lojistas do centro de compras.

“Nós estávamos perdendo muitas vendas porque os clientes nem entravam mais, já faziam compras ali na calçada mesmo e isso estava prejudicando a gente”.

Fonte: Semacc

Fotos: Divulgação/Semacc

source