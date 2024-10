Com a presença de várias autoridades como o governador do estado, Wilson Lima, a promotora de Justiça de Entrância Final Leda Mara Nascimento Albuquerque, de 59 anos, tomará posse do cargo de procuradora-geral do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM), nesta terça-feira (15), às 16h, em sessão extraordinária, no auditório do órgão, na Avenida Coronel Teixeira, na Ponta Negra.

Com 28 anos no MPAM e vasta experiência administrativa, Leda Mara Albuquerque irá chefiar o MPAM nos próximos dois anos (Biênio 2024-2026). Ela foi escolhida pelo governador Wilson Lima, após obter a maioria dos votos em eleição interna no MPAM e figurar na lista tríplice com 101 votos no total.

Essa é a segunda vez que Leda Mara Albuquerque assumirá o posto mais alto do MP do Amazonas, tendo comandado o parquet anteriormente entre 2018 e 2020. Ela sucederá o atual PGJ Alberto Rodrigues.

Graduada em direito pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e doutoranda em Direito Constitucional pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), a nova procuradora-geral ingressou no MPAM em fevereiro de 1996.

