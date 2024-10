Um idoso, de 62 anos, foi preso, no último domingo (13/10), por suspeita de ameaçar de morte três crianças no município de Lábrea (a 702 quilômetros da capital). Com ele, policiais militares da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) apreenderam um simulacro de arma de fogo.

De acordo com os policiais militares, por volta das 14h, uma denúncia anônima informava que no ramal 26 da BR-230, um idoso estaria ameaçando de morte os moradores da região. No local, testemunhas confirmaram a denúncia.

Segundo relatos de uma professora, o homem teria desligado a energia de uma escola municipal da região, alegando que iria matar três alunos e depois cometeria suicídio.

Já na residência do suspeito e com a permissão dele, os policiais militares realizaram as buscas no imóvel e encontraram um simulacro de arma de fogo e R$1.200 em espécie. Indagado sobre a denúncia, o homem relatou aos PMs que também sofria ameaças e estava apenas se defendendo.

O suspeito, juntamente com o material apreendido, foi conduzido à 6ª Delegacia Especializada de Polícia (DIP).

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.