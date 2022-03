Avalie o post

No dia 24 de março de 2020, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) confirmou o óbito da primeira vítima da Covid-19 no Amazonas. Foi um empresário de 49 anos, morador de Parintins. De lá para cá já se passaram 730 dias. Outras 14.147 pessoas já morreram em decorrência da doença.



Assim, o Amazonas tem uma média de 19,3 mortes pelo novo coronavírus por dia. O primeiro caso da doença no estado foi confirmado no dia 16 de março de 2020. A paciente foi uma mulher de 39 anos, que viajou de Londres, na Inglaterra, para Manaus. Desde então, se passaram 739 dias e o total de contaminações chega a 581 mil no Estado. Ou seja, quase 25% da população amazonense contraiu a doença. A média geral é de 786 novos casos diagnosticados a cada 24 horas.

No Brasil, o primeiro caso oficial foi informado no dia 26 de fevereiro de 2020. O primeiro óbito no País ocorreu em 12 de março. Hoje o País tem quase 30 milhões de casos confirmados e mais de 658 mil mortes.

Hoje, 73% da população vacinável no Amazonas tomou, pelo menos, a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Isso dá mais de 3 milhões de imunizados. No geral, 60% da população já se vacinou com duas doses, o que equivale a um pouco menos de 3 milhões de pessoas.

A nível nacional, 159,5 milhões de pessoas estão completamente imunizadas. Número que representa 74,25% da população brasileira.

Bruno Elander – Rádio Rio Mar

Foto: FVS-RCP

Fonte