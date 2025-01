O ginasta Arthur Zanetti, de 34 anos, anunciou sua aposentadoria do esporte durante uma entrevista no programa “Esporte Espetacular”, da TV Globo. O atleta, que conquistou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Londres, em 2012, e a prata no Rio de Janeiro, em 2016, compartilhou que, embora desejasse continuar competindo, seu corpo não permite mais. O primeiro lugar no pódio na capital inglesa foi também a primeira medalha dourada olímpica da ginástica brasileira.

Zanetti declarou que chegou ao fim de sua trajetória como atleta, ressaltando a importância de ter bom senso em relação às limitações físicas e mentais. “Por mim, eu continuaria muito mais tempo, mas é preciso considerar a saúde”, afirmou, enfatizando que não quer arriscar lesões que possam afetar sua qualidade de vida no futuro.

O ginasta esteve presente nas competições de Tóquio 2020 (disputados em 2021 devido à pandemia da Covid-19). No entanto, ele não pôde competir em Paris 2024 devido a uma lesão no braço esquerdo, além de ter ficado fora do Mundial anterior por conta de dores no ombro. Apesar de encerrar sua carreira como atleta, Zanetti recebeu uma proposta do clube onde começou sua carreira em São Caetano do Sul, no Grande ABC paulista, para assumir o papel de professor e técnico.

Atletas e federações destacaram a trajetória do campeão olímpico. “Um dos gigantes do nosso esporte anunciou a aposentadoria. Arthur Zanetti construiu uma carreira brilhante e abriu o caminho do pódio nos Jogos Olímpicos para a ginástica artística brasileira, sendo o primeiro medalhista e campeão olímpico do país na modalidade. Seu legado vai muito além das conquistas. O especialista nas argolas é uma referência de resiliência e inspiração para as próximas gerações de ginastas”, destacou o COB (Comitê Olímpico Brasileiro). A Confederação Brasileira de Ginástica postou que Zanetti “conquistou o coração do Brasil e do mundo, marcando seu nome no esporte com feitos históricos”.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA