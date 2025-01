O Manchester United garantiu vaga na quarta fase da Copa da Inglaterra ao superar o Arsenal nos pênaltis após empate por 1 a 1 no tempo normal, neste domingo (11), no Emirates Stadium. A partida, marcada pelo equilíbrio e emoção, também trouxe preocupação ao time londrino com a lesão de Gabriel Jesus, que deixou o campo chorando após dividida com Bruno Fernandes. Com a vitória, o United segue vivo na busca pelo bicampeonato consecutivo do torneio e mantém a possibilidade de igualar os 14 títulos do Arsenal, maior vencedor da competição.

O resultado também serve como alívio para a equipe de Manchester, que vive momento difícil no Campeonato Inglês, ocupando a 13ª colocação e enfrentando críticas do técnico Ruben Amorim, que chegou a mencionar risco de rebaixamento. O adversário do United na próxima fase será definido por sorteio. Entre os classificados, destacam-se times favoritos como Manchester City, Chelsea, Tottenham e a surpresa da temporada, Nottingham Forest.

Os dois times entraram em campo com força máxima. O Arsenal iniciou com Gabriel Jesus entre os titulares, que logo se destacou ao dar ótimo passe para Gabriel Martinelli marcar, mas o gol foi anulado por impedimento. Aos 38 minutos, Jesus sofreu uma trombada com Bruno Fernandes e precisou deixar o jogo. Sterling entrou em seu lugar, mas o Arsenal perdeu intensidade e permitiu ao United maior controle da posse de bola, encerrando a etapa inicial sem alterações no placar.

Na volta do intervalo, o United abriu o marcador aos seis minutos em jogada de contra-ataque. Garnacho lançou Bruno Fernandes, que aproveitou falha de Gabriel Magalhães para finalizar com precisão. Aos 15 minutos, o time de Manchester ficou com um jogador a menos após a expulsão de Dalot por falta em Merino. O Arsenal aproveitou a superioridade numérica e empatou dois minutos depois, com Gabriel Magalhães finalizando após defesa parcial do goleiro Bayindir. O time da casa ainda teve a chance de virar o placar em um pênalti sofrido por Havertz, mas Ödegaard desperdiçou a cobrança, parando em grande defesa de Bayindir.

Na prorrogação, os Gunners pressionaram, mas esbarram na própria falta de pontaria e na sólida defesa do Manchester United, que se dedicou a levar a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, Bayindir brilhou novamente ao defender a tentativa de Havertz, enquanto o United converteu com eficiência. Bruno Fernandes, Diallo, Lisandro Martínez, Yoro e Zirkzee marcaram, confirmando a vitória por 5 a 4 e a classificação para a próxima fase.

Além do confronto entre Arsenal e United, o Tottenham avançou ao vencer o modesto Tamworth por 3 a 0 na prorrogação, após empate sem gols no tempo normal. Os gols foram marcados por Tshikuna (contra), Kulusevski e Johnson.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Felipe Dantas