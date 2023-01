Wala Lourenço Ferreira, 29, conhecido como "BH", e Gabriel Mendes Ferreira, 21, o "Dedinho", presos pelo assassinato do cantor sertanejo Igor Moreira, confessaram à polícia que a vítima foi morta por engano. O jovem foi executado com 20 tiros no dia 4 de janeiro deste ano, no bairro Colônia Santo Antônio, na zona norte de Manaus.

De acordo com o delegado Ricardo Cunha, da DEHS, durante coletiva neste sábado (14), Igor não era o alvo dos criminosos. "Os dois que nós prendemos informaram que eles foram contratados para fazer essa missão, não sabiam exatamente quem era o alvo, só sabiam que deveriam matá-lo, mas que posteriormente eles foram avisados que mataram a pessoa errada. Era pra matar um desafeto de uma facção rival que estaria transitando pela região, quando na verdade assassinaram uma pessoa inocente", disse o delegado.

Segundo o delegado, Wala era o motorista que levou os atiradores para o local do crime e ajudou na fuga. Ele foi localizado após o carro ser identificado. O segundo preso, Gabriel, e um suspeito identificado como Patrick de Lima Batista (o 'PK'), que está foragido, foram os responsáveis por efetuar os disparos na vítima. "Existe um mandante, é um traficante da área, conhecido como 'Pica Pau'", explicou Cunha.

Ainda conforme a Polícia Civil, durante a prisão de Gabriel foram encontrados diversas porções de maconha e oxi, munições e uma motocicleta roubada. Já com Wala foi apreendido o veículo usado no assassinato.

Os suspeitos responderão por homicídio qualificado e ficarão à disposição do Poder Judiciário.