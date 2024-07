Oito mandados de prisão foram cumpridos durante a “Operação Marca D’água”, da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Cibernéticos (Dercc), nesta terça-feira (09/07), com o objetivo de desarticular um esquema de venda ilegal de agendamentos para a Carteira de Identidade Nacional (CIN) em Manaus.

A investigação teve início após denúncias de irregularidades no processo de agendamento da CIN pelo Instituto de Identificação Aderson Conceição de Melo (IIACM).

Segundo o delegado Paulo Benelli, titular da Dercc, os agendamentos, que são gratuitos, estavam sendo vendidos por valores entre R$ 25 e R$ 30.

“Essas pessoas anunciavam a venda das vagas para o novo RG pelas redes sociais. Eles não eram um grupo organizado, mas eram diversas pessoas que se aproveitavam e faziam esses agendamentos ilegais. Também vamos apurar se essas pessoas utilizavam sistemas automatizados ou mecanismos de robô para fazer esse serviço”, disse o delegado.

Durante a ação, oito aparelhos celulares e dois computadores foram apreendidos.

O titular da Dercc também pontuou que o agendamento ilegal feito por esses suspeitos fazia com que as vagas ofertadas no sistema acabassem em questão de minutos, prejudicando a população que tentava agendar de forma correta, pelo site oficial.