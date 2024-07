James Rodríguez, meia colombiano, é um dos destaques da Copa América nos Estados Unidos. Capitão da seleção colombiana, o jogador marcou um gol e deu quatro assistências, liderando a equipe que terminou a fase de grupos à frente do Brasil. A Colômbia enfrenta o Uruguai na semifinal nesta quinta-feira (10). O desempenho de James na seleção contrasta fortemente com suas atuações no São Paulo. Segundo Julio Casares, presidente do clube e chefe da delegação brasileira na Copa América, não há propostas pelo jogador de 32 anos. “Não recebemos nenhuma oferta, mas suas atuações podem atrair interesse”, afirmou Casares à ESPN. “Ele é jogador do São Paulo e se reapresentará após a Copa América. É uma decisão técnica.”

Casares destacou que James já trabalhou com os técnicos Dorival Júnior, Thiago Carpini e Luiz Zubeldía no São Paulo, sem conseguir se firmar. “Ele se reapresentará e, se mantiver o desempenho dos treinos e jogos, pode ser reintegrado. Se ele demonstrar vontade de buscar espaço no elenco, será reintegrado. Caso contrário, o São Paulo buscará a melhor solução.” Para Casares, a Copa América trouxe James de volta aos holofotes, o que pode gerar boas oportunidades. “Ele é um grande jogador, talentoso, e precisa mostrar seu potencial nos clubes. Esperamos que ele volte e aceite o desafio de permanecer no São Paulo. Isso dependerá dele. Jogador sem convicção não pode ficar em um grande clube no futebol brasileiro.” James Rodríguez, destaque da Copa do Mundo de 2014, tem passagens por Real Madrid e Bayern de Munique. Ele chegou ao São Paulo em julho de 2023, disputou 22 jogos, marcou dois gols e deu quatro assistências.

