O presidente do São Paulo Futebol Clube, Julio Casares, falou ao Jornal da Manhã e compartilhou suas memórias sobre Antonio Augusto Amaral de Carvalho, o Seu Tuta. Diversas personalidades lamentaram sua partida, destacando a influência e o legado que ele deixou. Casares, que possui uma vasta experiência em emissoras como SBT e Record, destacou a liderança natural de Seu Tuta e seu impacto na comunicação brasileira. Durante uma entrevista, Casares compartilhou memórias pessoais de Seu Tuta, incluindo um encontro marcante no lançamento de um livro do comunicador. Ele relembrou a generosidade e humildade de Seu Tuta, que, mesmo em um evento com milhares de pessoas, fez questão de abraçá-lo.

Além disso, Casares mencionou a importância de programas como “Família Trapo” e os festivais de música, que marcaram sua infância e juventude. O impacto do rádio esportivo da Jovem Pan também foi destacado, mostrando como Seu Tuta conseguiu inovar e transformar a sociedade através da comunicação. A relação do fundador da Jovem Pan com o esporte foi outro ponto lembrado por Casares. Apesar de ser torcedor do Santos, Seu Tuta tinha uma ligação especial com o São Paulo Futebol Clube, sendo sócio do clube e filho de um ex-presidente da equipe.

Publicado por Luisa Cardoso