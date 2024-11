A Associação Brasileira de Recursos Humanos — Seccional Amazonas (ABRH-AM), realizará o 3º Fórum de Saúde no Trabalho e Bem-estar. Com o tema “Desacelere, a saúde mental importa”, o evento ocorre no dia 7 de novembro, a partir das 13h, no Auditório do SENAI (Bola da Suframa).

Tendo como público-alvo estudantes, líderes, especialistas em saúde e segurança do trabalho, profissionais de Recursos Humanos e Gestão de Pessoas. Em sua terceira edição, o Fórum Saúde no Trabalho e Bem-estar, promovido pela ABRH Amazonas, promete ser disruptivo e empenhado a aprofundar mais nos conceitos sobre o bem-estar, liderança saudável e segurança psicológica.

Para o vice-presidente da ABRH Amazonas, Francisco Assis, realizar eventos como o Fórum de Saúde no Trabalho e Bem-estar é importante para melhorar a saúde no ambiente de trabalho. “O 3º Fórum de Saúde no Trabalho e Bem-estar é uma grande oportunidade de reunir profissionais das áreas de saúde e Recursos Humanos com palestrantes super renomados, para discutir os desafios e estratégias para enfrentar o adoecimento mental no trabalho, e propor soluções para melhorar a qualidade de vida no trabalho”, comentou.

A jornalista e palestrante Izabella Camargo, participará do 3º Fórum de Saúde no Trabalho e Bem-estar com o tema “EPIs da Saúde Mental”, movimento que estimula o desenvolvimento de recursos e equipamentos para a saúde mental.

“Os problemas relacionados à saúde mental já fazem parte das três principais causas de afastamento do trabalho. Assim como existem os equipamentos para proteção dos riscos físicos, está na hora de falarmos sobre os riscos e recursos para a prevenção da saúde mental. Dados nós temos, agora precisamos atualizar as ideias em torno do tema”, reforçou Izabella.

Como palestrante local, a coordenadora executiva do evento e psicóloga Luanna Cunha, abordará o tema “Produtividade começa com bem-estar”. Para a especialista cabe ressaltar que essa iniciativa é extremamente relevante, pois aborda um tema cada vez mais urgente no ambiente corporativo: “Sob o ponto de vista psicológico, isso envolve a promoção de segurança psicológica, ou seja, um ambiente onde os funcionários se sintam à vontade para expressar suas ideias, correr riscos e serem autênticos sem medo de julgamento. Essa abordagem favorece não apenas o bem-estar individual, mas também o engajamento, a satisfação e a produtividade da equipe”, frisou ela.

Dados de uma pesquisa da Gallup indicam que equipes com um alto índice de bem-estar são 21% mais produtivas e registram 41% menos ausências. Ou seja, os ganhos de se olhar para o cuidado com o bem-estar e felicidade dentro das empresas impactam fortemente os resultados de uma organização, mostrando que colaboradores felizes são a base de resultados sustentáveis e da alta performance.

Ela considera que integrar as iniciativas apresentadas no evento pode trazer diversas vantagens para as empresas, como o aumento da produtividade, a redução do absenteísmo e uma melhoria no clima organizacional. Além disso, promover o cuidado com a saúde mental e emocional dos funcionários pode contribuir para a retenção de talentos, a atração de novos profissionais e o fortalecimento da imagem da empresa.

Ao participar do 3º Fórum de Saúde no Trabalho e Bem-Estar, os gestores e profissionais de RH terão a oportunidade de aprender com especialistas, trocar experiências com outros participantes e adquirir conhecimento prático para implementar ações eficazes em suas organizações.

“Diante da necessidade crescente de abordar a saúde mental e o bem-estar nas empresas de forma estratégica e eficaz, este é um convite para construir ambientes mais saudáveis, equipes mais engajadas e resultados sustentáveis”, reforçou.

Palestrantes

Palestra MAGNA:

IZABELLA CAMARGO — EPIs DA SAÚDE MENTAL.

Palestra LOCAL:

CINTIA LIMA — SEGURANÇA PSICOLÓGICA.

Palestra NACIONAL:

CLÁUDIA CORAGEM

Tema: SAÚDE É PAPO DE NEGÓCIO.

CEZAR ALMEIDA

Tema: LIDERANÇA E BURNOUT.

Painel de Palestrantes

Mediadora: GUTEMBERG CARVALHO.

Tema: PSICOLOGIA POSITIVA E BEM-ESTAR MENTAL.

Palestra LOCAL:

LUANNA CUNHA

Tema: PRODUTIVIDADE COMEÇA COM BEM-ESTAR.

Inscrições abertas

Para aqueles que se interessarem em participar do 3º Fórum de Saúde no Trabalho e Bem-Estar, as inscrições estão disponíveis pelo site do SYMPLA.

Valores de inscrição

Associados: Gratuito.

Estudante: 50 reais.

Não associado: 100 reais.