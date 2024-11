Com intuito de facilitar o deslocamento dos candidatos aos locais de prova para a segunda etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que acontece neste domingo (10), a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), irá implementar uma série de medidas e reforços no monitoramento de trânsito e no transporte público para minimizar atrasos e congestionamentos durante os dias de prova.

Cerca de 40 agentes do IMMU irão atuar diretamente no monitoramento e fiscalização nos locais de prova com grande movimentação e em pontos estratégicos da cidade, para evitar e impedir casos de obstruções, como também nos principais corredores viários da cidade para garantir fluidez e segurança.

A ação inclui ainda o monitoramento das vias e locais de aplicação do exame com as câmeras do Centro de Cooperação da Cidade (CCC).

Outra iniciativa a ser tomada será o reforço na linha 026, que atende a Universidade Nilton Lins, no bairro Parque das Laranjeiras, zona Centro-Sul de Manaus, e também na linha 049, que atende usuários de transporte em deslocamento às escolas da região do conjunto Amazonino Mendes, na zona Norte da capital. A medida visa aumentar a oferta de veículos e reduzir o tempo de espera nos pontos, principalmente nas rotas com maior fluxo de candidatos.

A Prefeitura orienta os candidatos a utilizarem o aplicativo “Cadê Meu Ônibus” para acompanhar em tempo real a localização dos veículos e o tempo estimado de chegada. A ferramenta está disponível para dispositivos móveis e permite planejar o deslocamento com maior precisão, ajudando os estudantes a evitarem imprevistos e chegarem com antecedência aos locais de prova.

Além do reforço no transporte, equipes da IMMU estarão monitorando o trânsito em pontos estratégicos da cidade, ajustando os semáforos e organizando o fluxo de veículos, visando reduzir possíveis congestionamentos e facilitar o acesso às vias próximas aos locais de aplicação do Enem.

Essas ações reforçam o compromisso da Prefeitura de Manaus em oferecer condições seguras e ágeis para os participantes do Enem.

