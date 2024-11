O jovem atacante Estêvão, do Palmeiras, marcou o gol que garantiu a vitória de 1 a 0 sobre o Grêmio na noite de sexta-feira (8), no Allianz Parque, e virou o artilheiro isolado do Brasileirão de 2024, com 12 gols, ultrapassando o flamenguista Pedro. Aos 17 anos, o jogador revelado pelo Verdão está próximo de se tornar o artilheiro mais jovem da história do Campeonato Brasileiro — feito pertence a Fernando Ferretti, que aos 19 anos foi autor de sete tentos para o Botafogo na campanha do título da Taça Brasil de 1968. Com 20 participações diretas em gols nas 27 partidas que disputou, Estêvão lidera tanto a artilharia quanto o número de assistências no campeonato, com oito passes para gol. Na temporada, ele acumula 14 gols e 9 assistências em 41 jogos.

Após a vitória sobre o Grêmio, o atacante celebrou o momento vivido e expressou gratidão, afirmando que a equipe trabalha duro para dar alegria aos torcedores e espera manter o desempenho até o final do campeonato. “A gente tem trabalhado bastante. Tentamos dar alegria para o torcedor em campo e para a gente mesmo. Fico feliz com a vitória e por ter ajudado a equipe”, disse. O resultado também foi importante para o Palmeiras na tabela, aproximando o time do líder Botafogo, com apenas três pontos de diferença. Os dois clubes ainda se enfrentarão pela 36ª rodada, em confronto direto no Allianz Parque.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Estêvão se prepara agora para defender a seleção brasileira, após ser convocado para as Eliminatórias da Copa do Mundo. Ele estará em campo contra a Venezuela e o Uruguai nos dias 14 e 19, mas não jogará pelo Palmeiras na partida contra o Bahia, no dia 20, devido à suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Lista de artilheiros do Brasileirão 2024:

Estêvão (Palmeiras) – 12 gols Pedro (Flamengo) – 11 gols Hulk (Atlético-MG) – 10 gols Yuri Alberto (Corinthians), Flaco López (Palmeiras), Raphael Veiga (Palmeiras), Lucas Moura (São Paulo), Luciano (São Paulo), Vegetti (Vasco) e Alerrandro (Vitória) – 9 gols Lucero (Fortaleza), Wesley (Internacional), Everaldo (Bahia) e Borré (Internacional)

Leia também

Estêvão decide para Palmeiras superar vaias, vencer o Grêmio e ainda sonhar com o Brasileirão



Palmeiras x Grêmio: confira como foi a transmissão da Jovem Pan ao vivo



Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA