A Prefeitura de Manaus abriu, nesta terça-feira (12), as inscrições para o programa “English Manaus”, que vai ofertar mil vagas para o curso de idiomas. Executado pela Federação Amazonense de E-Sports (Faesp), a proposta da abertura de novas vagas é proporcionar oportunidade aos demais empreendedores da cidade, além dos permissionários que já se cadastraram desde o início das aulas.

De acordo com o facilitador e coordenador do programa, Leonardo Andrade, as aulas para os novos alunos serão iniciadas a partir do primeiro módulo, com carga horária de 200 horas.

“Esse curso é voltado não apenas para os permissionários, mas também para empreendedores em geral, especialmente os lojistas que têm contato direto com turistas. Este curso foi desenvolvido com o objetivo de impulsionar as vendas e estimular a economia local, além da categoria poder aprimorar suas habilidades linguísticas e ampliar suas oportunidades de negócios”, frisou Leonardo.

Os participantes que concluírem todos os módulos irão receber o certificado durante a cerimônia de formatura do curso prevista para janeiro de 2024. Com metodologia adaptada para negócios, as aulas poderão ser assistidas a partir do aplicativo do English Manaus, tendo dez meses de duração.

Os interessados devem se inscrever em https://englishmanaus.com.br/registro/, e atentar aos seguintes prazos: o encerramento das inscrições e a divulgação da lista de selecionados, respectivamente, nos dias 22 e 26 deste mês.