No apagar das luzes, o Brasil venceu o Peru por 1 a 0 na noite desta terça-feira, 12, em Lima. Marquinhos, de cabeça, foi o autor do único gol da partida. Com o resultado, a equipe comandada por Fernando Diniz permanece com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias da Copa do Mundo. De quebra, a seleção brasileira retomou a liderança, que estava nas mãos da Argentina. O Peru está em sétimo com apenas um ponto. A seleção brasileira ainda teve dois gols anulados por impedimento. A primeira etapa até foi animadora. Tanto que o Brasil chegou a anotar dois gols, que foram anulados por impedimento. No primeiro, Neymar estava adiantado antes de dar o passe para o gol de Raphinha. No segundo, Richarlison completou o cruzamento de Bruno Guimarães em posição de impedimento. O VAR levou sete minutos para tomar a decisão final. Na segunda etapa, porém, o desempenho foi abaixo, com muitos erros de passe e pouca inspiração na criação. Por outro lado, o goleiro Ederson teve pouco trabalho durante os 90 minutos. Neymar teve uma atuação apagada, mas no fim do jogo, em cobrança de escanteio, encontrou Marquinhos. O zagueiro subiu mais alto que zaga peruana e anotou o único gol do jogo, aos 44 minutos da etapa final, para festa do técnico Fernando Diniz, que obteve sua segunda vitória no comanda da Amarelinha. Os próximos compromissos das duas equipes pelas Eliminatórias será em outubro. O Brasil vai enfrentar Venezuela, no dia 12, na Arena Pantanal, e Uruguai, no dia 17 em Montevidéu. O Peru encara Chile e Argentina nas mesmas datas.

