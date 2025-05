Prefeitura instala placas de alerta em áreas de risco alto em Manaus

Visuliazação: 0

A Prefeitura de Manaus deu início, na quarta-feira (7/5), à instalação de placas de alerta em áreas classificadas como R3 e R4, ou seja, de risco alto e muito alto para deslizamentos e alagamentos. A ação faz parte da política de prevenção e redução de desastres desenvolvida pela gestão municipal, com o objetivo de proteger vidas e garantir mais segurança às comunidades vulneráveis durante o período chuvoso.

A iniciativa teve início pelas zonas Centro-Oeste e Norte da capital, contemplando os bairros Redenção e Cidade Nova. Ao todo, 15 placas de sinalização serão instaladas nesta primeira etapa. Somente nesta quarta-feira, sete foram afixadas, sendo cinco no Cidade Nova, nas ruas Conde, da Benção (comunidade Fazendinha), Ladário (comunidade Fazendinha), P (travessa Lorena) e Itaberaba, e duas no Redenção, nas ruas Bispo de Hebrom e Macapá.

O trabalho foi desenvolvido com base nos mapeamentos realizados em parceria com o Serviço Geológico do Brasil (SGB), órgão que contribui tecnicamente com o diagnóstico das áreas de risco em Manaus. A previsão é que até o final da operação sejam instaladas 100 placas em diferentes localidades da cidade.

“Essa sinalização é uma importante ferramenta de conscientização. Ela orienta os moradores sobre os riscos do local em que vivem e reforça a necessidade de buscar abrigo seguro durante fortes chuvas. A prefeitura tem atuado de forma preventiva e nosso papel enquanto Defesa Civil é, justamente esse, antecipar e evitar acidentes”, destacou o secretário executivo da Defesa Civil de Manaus, Agnelo Batista de Lima Júnior.

A população que reside em áreas de risco deve redobrar a atenção nos períodos de chuva intensa e, ao identificar qualquer situação de emergência, pode acionar a Defesa Civil pelo número 199 ou no número alternativo (92) 98802-3547.