A cobertura parcial de vacinação contra influenza (gripe) no Amazonas é de 61,5%. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), segue alertando para a adesão à imunização que encerra dia 31 de julho no estado.

A cobertura de 61,5% é referente a vacinação contra influenza em crianças, idosos, gestantes, povos indígenas vivendo em terras indígenas, mas a campanha de vacinação no Amazonas está disponível para toda a população a partir de 6 meses de idade.

Até terça-feira (06/05), foram aplicadas 1,3 milhão de doses na população a partir de 6 meses de idade. A campanha iniciou em setembro de 2024, em período diferente do restante do país, devido à sazonalidade de vírus respiratórios no estado que segue até maio.

“A vacinação é uma das estratégias mais eficazes de saúde pública para a proteção individual e coletiva. A imunização contribui significativamente para a prevenção de agravos e para a redução da circulação de doenças imunopreveníveis na população”, destaca a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim.

A gerente de imunização do Departamento de Vigilância Epidemiológica (DVE) da FVS-RCP, Angela Desirée, destaca a importância da atualização da carteira de vacinação. “O Amazonas continua trabalhando a campanha de vacinação contra a influenza. Por isso, procurem uma unidade de saúde mais próxima para tomar a sua dose contra a influenza”, afirma Angela.

Prevenção contra a influenza

A influenza é uma doença infecciosa e tem como principais sintomas calafrios, mal-estar, dor de cabeça, dor muscular, prostração, secreção nasal excessiva. Em caso de suspeita, a orientação é buscar atendimento em unidade de saúde. A vacinação é a estratégia eficaz para evitar agravamento dos casos e óbitos.