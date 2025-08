Visuliazação: 0

A Prefeitura de Manaus deu início, neste domingo (3/8), à demolição total da antiga passarela da avenida Torquato Tapajós, em frente à estação Santos Dumont, zona Centro-Oeste da cidade. A estrutura, danificada desde julho do ano passado após a colisão de uma carreta-cegonha que ultrapassou o limite de altura permitido, começa agora a dar lugar a uma nova obra mais alta, moderna e acessível.

O vice-prefeito e secretário de Obras, Renato Junior, acompanhou de perto o início dos trabalhos. Ao lado de engenheiros e operários da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), ele ressaltou que a ação representa mais do que uma obra de infraestrutura, é uma resposta à população que, há mais de um ano, convive com os impactos da ausência da passarela.

“A determinação do prefeito David Almeida é clara: refazer a passarela, mesmo com o processo judicial ainda em curso. A estrutura será reconstruída com cinco metros e meio de altura, um metro a mais que a anterior, atendendo agora ao padrão de rodovia. Isso é zelo, é cuidado com a cidade”, afirmou Renato, em entrevista no local da demolição.

Sem ressarcimento

A gestão municipal decidiu arcar integralmente com a reconstrução da estrutura, visando a retomada imediata da normalidade no fluxo da via. Paralelamente, segue buscando o reembolso dos valores investidos, por meio das vias legais.

A intervenção ocorre após o acidente registrado em 6 de julho de 2024, quando uma carreta-cegonha, que transportava maquinário pesado, colidiu com a antiga estrutura, ignorando a sinalização que limita o tráfego de veículos de grande porte na avenida.

Desde o acidente, a travessia de pedestres passou a ser feita por faixas, o que, segundo o vice-prefeito, contribuiu para a lentidão no tráfego da Torquato.

Acessibilidade e segurança

A nova passarela será construída com estrutura pré-fabricada, contará com escadas, rampas e dois elevadores.

Os elevadores têm prazo de até seis meses para entrega. A primeira fase da obra, que inclui fundações e estrutura principal, deverá ser concluída nos próximos 70 dias. “A seguradora ainda não assumiu a responsabilidade, mas não dava mais para penalizar a população por conta de uma negligência no trânsito. Assumimos a obra com recursos próprios e, depois, vamos buscar o ressarcimento”, completou.

A operação de demolição mobilizou um guindaste e exigiu desvio do tráfego por dentro da estação de transferência Santos Dumont, com agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) organizando o fluxo de veículos e transporte coletivo.