A segunda noite do Amazonas Green Jazz Festival 2025, realizada neste sábado (2), no Teatro Amazonas, foi marcada por encontros musicais intergeracionais, celebração da diversidade cultural e entusiasmo juvenil. O público que lotou a plateia assistiu à estreia local da National Youth Orchestra Jazz (NYO Jazz), big band do Carnegie Hall, ao lado da cantora brasileira Luciana Souza, vencedora do Grammy Awards. Em seguida, o baterista Robby Ameen e seu quinteto encerraram a noite com uma performance vibrante que misturou jazz moderno, funk e ritmos latinos.

Formada por jovens entre 16 e 19 anos, vindos de diferentes regiões dos Estados Unidos, a NYO Jazz apresentou um repertório que combinou clássicos de Count Basie, Maria Schneider e John Clayton com composições contemporâneas, incluindo um arranjo inédito da trompetista Janelle Finton, ex-integrante da NYO Jazz. Também executaram composições dos brasileiros Ivan Lins e Antônio Carlos Jobim. A direção musical é assinada pelo trompetista Sean Jones, que também atua como educador e diretor artístico da turnê.

Para Jones, a experiência de tocar na Amazônia foi transformadora. “Essa troca cultural é sobre humanidade. Viemos da América do Norte para a América do Sul e temos muito em comum. O ritmo, os sons, a vibração — somos todos humanos. Essa vivência vai preparar esses jovens para se conectarem com boas pessoas em qualquer lugar do mundo”, afirmou.

Luciana Souza destacou a importância de retornar a Manaus. “É um prazer enorme voltar a Manaus. Já cantei neste teatro, em 2023, e ele é um dos mais importantes do país. Fico muito feliz por estar aqui com esse grupo de jovens músicos americanos, que também estão aqui para aprender”, declarou. A cantora, que já ganhou o Grammy de Melhor Álbum de Jazz Latino, também celebrou o convite inédito para participar da turnê da NYO Jazz. “Fiquei super-honrada. A cada ano eles convidam uma pessoa diferente e neste ano fui eu. Estou muito contente”.

Entre os jovens integrantes da NYO Jazz, a clarinetista Nola Gooch emocionou-se com a recepção do público. “E me diverti muito no palco. Foi incrível tocar para um público novo e compartilhar nossa música. Estávamos todos muito conectados. Sempre sonhei em tocar em teatros como esse, mas nunca imaginei que seria na Amazônia. Foi maravilhoso”.

O baterista Ethan Oliver, de 18 anos, também falou sobre a apresentação. “A experiência foi incrível. Fiquei impressionado com o teatro. Me diverti muito tocando aqui. A banda soou incrível. Com certeza, vou lembrar disso para o resto da vida”, disse.

Potência rítmica

Na sequência, às 21h30, o consagrado baterista Robby Ameen retornou ao palco do festival com seu quinteto, formado por Conrad Herwig (trombone), Craig Handy (sax tenor), Edsel Gomez (piano) e Lincoln Goines (baixo). O grupo apresentou composições autorais que fundem jazz latino, funk e fusion em uma sonoridade marcada pela potência rítmica e pela coesão dos músicos.

“Tocamos, na maior parte, músicas minhas. É um tipo de jazz latino misturado com funk e fusion. Tocamos juntos desde os 15 anos de idade, somos como uma família”, disse Ameen, que já participou de edições anteriores do festival. “Se me convidarem, volto todo ano”.

Atrações de domingo

Neste domingo (3), às 19h, a programação segue com o pernambucano Amaro Freitas. Atualmente, ele é um dos principais pianistas e nomes do jazz contemporâneo em atividade, se apresentando em palcos do Brasil e exterior. Ano passado, foi indicado ao Latin Grammy na categoria “Melhor Canção em Língua Portuguesa”, com o hit “Esperança”, assinado junto aos músicos Criolo e Dino D’Santiago. Em 2025, venceu o Prêmio da Música Brasileira na categoria “Melhor Álbum de Música Instrumental”. Após três anos, Freitas volta a Manaus para ecoar seu trabalho de piano solo e conquistar o coração do público.

Em seguida, às 20h30, o palco recebe Fábio Torres, compositor e pianista paulistano e vencedor do Grammy e do Latin Grammy. Com muita animação, traz seu novo álbum “Céu Infinito Serão”, a partir de um repertório que mostra como o jazz se une à música erudita e à Música Popular Brasileira (MPB) em um espetáculo que cativa o público com memoráveis melodias executadas pela união de um trio de piano, contrabaixo e pandeiro com uma orquestra de cordas.

A apresentação será feita junto ao maestro Marcelo de Jesus e a Orquestra de Câmara do Amazonas (OCA), um dos corpos artísticos do Governo do Estado, gerenciados pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa e fundado em 2002, que inova ao apresentar um repertório vasto que vai do barroco ao contemporâneo, incluindo estreias e crossovers com outras linguagens artísticas, consolidando sua atuação diversificada e moderna.

O Amazonas Green Jazz Festival é uma realização do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. A turnê da NYO Jazz incluiu ainda apresentações em São Paulo, Rio de Janeiro e, nos próximos dias, na República Dominicana. Mais informações podem ser conferidas no site oficial do evento: www.amazonasgreenjazzfestival.com.br e nas redes sociais: @culturadoam e @amazonasgreenjazzfestival.

