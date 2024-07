A Prefeitura de Manaus criou o Comitê Gestor de Redução de Risco de Desastres (CGRRD), com o objetivo de planejar, monitorar, acompanhar e apoiar a elaboração do Plano Municipal de Redução de Riscos. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM), na última sexta-feira (28/06).

De acordo com o documento, o Comitê estará ligado ao Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) e será comandado pelo diretor-presidente da autarquia, Carlos Valente. Em eventual impedimento, será gerido pelo secretário Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), Alberto Siqueira.

O grupo será composto por um titular e um suplente dos seguintes orgãos:

gabinete do prefeito;

Implurb;

Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Semhaf);

Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc);

Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf);

Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg);

Secretaria Municipal de Saúde (Semsa);

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Mudança do Clima (Semmasclima);

Universidade Federal do Amazonas/Grupos de Pesquisa Geografia Física da Amazônia e Hidrossistema e o Homem da Amazônia.

O comitê gestor se reunirá uma vez por mês e extraordinariamente, sempre que convocado pelo coordenador. A participação nas atividades é considerada serviços público e vedada a remuneração.

De acordo com o decreto, o grupo terá vigência de dois anos e poderá ter suas atividades encerradas após a entrega do relatório final.