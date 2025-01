O projeto de reforma do Centro Social Urbano (CSU) do Parque 10, na zona Centro-Sul, será retomado pela Prefeitura de Manaus, ainda este ano, com foco em melhorias na praça de alimentação, na construção de academia ao ar livre e na instalação de drenagem na pista de caminhada, conforme anúncio do prefeito em exercício Renato Junior, durante entrevista à Rádio Tiradentes, na manhã desta quinta-feira, 16/1.

“Nós tivemos uma paralisação técnica, logo após a execução da primeira parte do projeto, e ainda este ano nós entregaremos o CSU do Parque 10. Nessa primeira etapa, fizemos a recuperação da base. Esse foi o primeiro espaço esportivo em Manaus que recebeu o piso modular, que é aquele piso apropriado para a prática de esporte”, explica o prefeito.

O piso modular foi instalado na quadra coberta, nas três quadras de vôlei e na de basquete, na quadra poliesportiva, na área de zumba e nas duas áreas da piscina. Os espaços receberam pintura, manutenção no telhado e instalação de gradis.

O prefeito ainda anunciou novas áreas para o CSU. “Temos várias áreas ali dentro, fizemos algumas recuperações, mas o prefeito David Almeida determinou que nós fizéssemos algo que não fosse apenas uma reforma comum. Então, para isso, a gente vai fazer uma nova drenagem no entorno daquela pista de caminhada, uma outra academia ao ar livre e uma área para crianças. Também faremos uma praça de alimentação digna”, afirmou.

Ao menos 20 espaços destinados à prática esportiva foram reformados pela gestão no primeiro mandato. Cinco espaços seguem em reforma e devem ser entregues no primeiro semestre deste ano, tendo, inclusive, a instalação de piso modular nas quadras, tecnologia que chega, pela primeira vez, nas comunidades.