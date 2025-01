Com a possibilidade de investimentos de até R$ 2 milhões para fomentar o empreendedorismo indígena, as inscrições para a Chamada Elos da Amazônia 2024 – Edição Empreendedorismo Científico Indígena seguem abertas até o dia 24 de janeiro. Um dos diferenciais da Chamada é oportunizar recursos para iniciativas que estão em fase de formalização, sem a necessidade de apresentar CNPJ nesta etapa de inscrição. Uma iniciativa do Idesam, INDT e EMBRAPII, o edital vai apoiar empreendedores que desenvolvam tecnologias inovadoras a partir da biodiversidade amazônica.

O diretor de Inovação em Bioeconomia do Idesam, Carlos Koury, explica que as startups podem estar em diferentes estágios de constituição, incluindo a fase de pesquisa que já demonstraram aptidão para atender demandas do mercado. Em caso de aprovação para a etapa seguinte, as propostas poderão finalizar o processo de formalização para garantir o investimento. Segundo Koury, há um potencial enorme na academia que pode ser fomentado e este é um dos focos de atenção do edital.

‘’Nos últimos dez anos, houve aumento na participação de pessoas indígenas em programas de pós-graduação de quase 400%. Esse caminho do conhecimento que tem sido escolhido traz uma oportunidade de empreender a partir dessa formação acadêmica. Nosso edital vem no sentido de dar apoio nesse cenário’’, ressalta Koury.

Após o processo de seleção que vai analisar se as propostas atendem aos requisitos do edital, cada startup selecionada receberá R$ 1 milhão, sendo R$ 500 mil via PPBio (Programa Prioritário de Bioeconomia) para aceleração do negócio e R$ 500 mil para desenvolvimento de um projeto de tecnologia que será executado pelo INDT (Instituto de Desenvolvimento Tecnológico). Além de executor, o INDT vai apoiar na validação da linha de pesquisa e desenvolvimento do projeto tecnológico, poderá ser acrescido por meio de recursos da EMBRAPII (Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial), caso o projeto também se enquadre nas exigências do mesmo.

Entre os eixos que devem ser apoiados pelo edital estão iniciativas no setor de alimentos ou cosméticos, processos ou equipamentos de produtos da bioeconomia, ou ainda no desenvolvimento de materiais para aplicação em diversos mercados, podendo ir da moda à construção civil. Koury lembra que o importante é que os negócios demonstrem uma inovação tecnológica que possa ser colocada no mercado com chance de sucesso.

‘’Pesquisadores que tenham tecnologias inovadoras e disruptivas desenvolvidas a partir do seu conhecimento, e que naturalmente trazem também na sua bagagem histórica de conhecimento ancestral, eles estão sendo incentivados a participar da chamada, para que esses empreendedores indígenas possam mostrar sua capacidade de inovação e liderança na agenda de desenvolvimento sustentável’’, completa Koury.

Ainda de acordo com os idealizadores da Chamada, iniciativas como essa são fundamentais para promover o empreendedorismo indígena, transformando conhecimento acadêmico e tradicional em soluções de mercado.

‘’Acreditamos que uma tecnologia pode surgir de qualquer lugar: de experiências empíricas, saberes tradicionais ou pesquisas laboratoriais. O importante é prepará-la para o mercado e gerar renda para as comunidades indígenas”, reforça Geraldo Feitoza, Diretor Executivo do INDT.

Todas as informações do edital e os próximos passos serão divulgados no site da página: https://www.elosdaamazonia.org.br.

Sobre a Chamada Elos da Amazônia 2024

O edital é uma realização do Idesam, Programa Prioritário de Bioeconomia, agenda da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), e INDT. A chamada conta ainda com o apoio financeiro da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii). A Chamada possui apoio de divulgação do InPactas, Rede Amazônica e Parceiros Pela Amazônia (PPA).