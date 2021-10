Avalie o post

A Prefeitura Municipal de Barcelos (AM), por meio da Secretaria Municipal da Juventude Esporte e Lazer - Semjel, realizou uma série de ações alusivas a Semana da Criança.

Com o apoio de parceiros, a SEMJEL promoveu dezenas de ações para as crianças em diversas regiões da cidade. Recreação, atividades esportivas, gincanas, premiação, distribuição de brinquedos e ações voluntárias como os mais de 148 cortes de cabelo.

De acordo com a Secretária Deusa Mota, o objetivo da programação, foi proporcionar momentos de diversão, socialização e lazer, além da inclusão social para as crianças barcelenses. Que agradeceu o empenho e a dedicação de toda equipe da Semjel, as outras secretarias, ao prefeito pelo apoio, aos empresários barcelenses que contribuíram na arrecadação de brinquedos.

“É gratificante ver nos olhos a alegria e a satisfação das crianças, alegria também em poder proporcionar esse momento em nome Prefeitura de Barcelos. Agradecimentos ao Prefeito Edson Mendes pelo apoio, agradecimentos a todos os empresários e comerciantes que contribuíram de forma solidária com esta ação". Disse a Secretária Deusa.

Já no último dia de ações da semana da criança, na Quadra poliesportiva Bertino Rodrigues, aconteceu o encerramento e as premiações das diversas atividades realizadas durante a semana. 7

Foi entregue diversos prêmios as crianças, entre brinquedos teve 1 carro e 1 moto elétrica infantil doado pela Secretária Deusa. Ao todos foram mais 382 crianças que tiveram a oportunidade de ganhar seu brinquedo. Campeões campões da semana da crianças em Barcelos: Futebol de campo, Campeão de Futsal Sub 13, Futsal Sub 10, Queimada, dança da cadeira, pula saco, Bate Palma, limão na colher, Gicana, perguntas, morder pão.

Patrocinadores do Evento: Secretário de Finanças, Secretária de Ação Social, Secretária de Educação, Secretário de Cultura, Vereador Eduardo Militao, Vereador Albert, Vereadora Suane, Hiper Luid, Distribuidora Ambev, Mariuá Conveniência, Mercadinho Sandra Márcia, Rubinho Variedades, Comercial Chumbinho, Loja Clebert Felipe, Pizzaria Amazonita, Flutuante da Dora, Loja do Didi, Loja Rick Baby, Ciclovia, Areal Kids, Supermercado Helly, Loja Moda Beach, Chiquinho do Acará, Vereador Gledson.

