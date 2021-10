5/5 - (2 votes)

Para comemorar o Dia dos Professores, a Prefeitura Municipal de Barcelos, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), promoveu nesta manhã de sexta-feira, 15 de outubro, uma confraternização para os educadores da rede municipal de ensino. A data foi celebrada na Quadra Poliesportiva Bertino Rodrigues, com lanche, homenagens, atividades esportiva, premiação e muita diversão.

A secretária de Educação, Rosana Cruz, abriu o evento agradecendo a presença de todos os educadores e falando sobre a importância do Dia do Professor. “Nada mais justo que nos reunir para comemorar o dia do professor e os avanços da educação no município na administração do nosso Prefeito Edson Mendes e França Moreira. Ser professor é viver o seu tempo com sensibilidade e consciência, é ter flexibilidade e ajudar o seu aluno a refletir, é ser um emancipador do saber”, ressaltou a Secretária Rosana. (CONFIRA FOTOS)

Para receber os professores foi composta a mesa: Secretária de Educação Rosana Cruz; Gestor Nilson Jordão (Padre Clemente Salleri); Gestora Paloma Araújo (EM Evarista Bráz); Gestora Raimundinha D'Avila (EM Dr. Francisco Valdivia Estefanero); Gestora Lucélia Viana da Silva (EM. Alcebíades Pereira e Vasconcelos); Coordenadora Escolar Bruna Suane (EM. Irmã Maria Amabilis Bonna) e o Vereador amigo da Escola Jozias Benfica da Silva.

HOMENAGENS

Um dos momentos emocionantes foi a homenagem póstumas aos colegas professores que perdemos para a COVID-19, Petronila Chagas, Valdelina Cordeiro, Perpetua Miriam, João Calixto e Jane Brito. Logo após a leitura do histórico foi cantada e tocada a música "A vida é um rio" (Sara e Luiz). ((CONFIRA FOTOS)

PALESTRAS E DINÂMICAS

Momentos de conhecimento com a Palestra da Nutricionista da Semed Maria Oliveira, dinâmica de grupo com a Pedagoga da Semed Maria Gélsima, e atividades físicas com muita diversão com a Zumba com a Professora de Educação Física Akeane Melgueiro. (CONFIRA FOTOS)

ATIVIDADES ESPORTIVAS e DANÇA

Momento esperado por todos os professores presentes das diversas escolas municipais, foi a amistosa disputa esportiva no torneio de Futsal masculino e feminino, voleibol, jogo de queimada e para finalizar com chave de ouro disputas da "Danças dos Famosos" Forró e Sertanejo Universitário. (CONFIRA FOTOS)

Após o término das atividades esportivas foi feito a premiação dos campeões e campeãs pela mão da Secretária Rosana e da Pedagoga Andreia Pimentel.