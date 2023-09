A Prefeitura de Barcelos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está comprometida em participar ativamente de todas as atividades e ações relacionadas à saúde e ao bem-estar social da população.

Recentemente, a Secretária de Saúde, Patrícia Leite, juntamente com sua equipe multidisciplinar composta por um Psicólogo, Nutricionista e Fisioterapeuta, esteve envolvida em uma série de atividades na Comunidade Vila de Moura, localizada a quase 12 horas de distância da sede do município. Durante essa ação, a Secretária de Saúde se reuniu com os moradores, realizou visitas domiciliares e participou de atividades lúdicas voltadas para crianças e adolescentes.

Além disso, foi promovido um alinhamento com a equipe de saúde que atua na Unidade Básica de Saúde (UBS) da comunidade. Patrícia Leite enfatizou a importância desse acompanhamento para garantir a eficácia das ações realizadas nas comunidades. Ela destacou que a Prefeitura de Barcelos tem uma preocupação especial com questões sociais, como a dependência química, casos de depressão, suicídio e diversas outras situações de saúde que afetam a população local.

A Secretária de Saúde expressou seu agradecimento ao Prefeito Edson Mendes pelo apoio à causa da Atenção Primária à Saúde no município de Barcelos. Ela também elogiou a equipe da UBS de Moura pelo excelente atendimento oferecido aos moradores da Comunidade. A Prefeitura está comprometida em melhorar a qualidade de vida da população por meio dessas iniciativas de cuidado e suporte à saúde.