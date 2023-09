Mano Menezes fará sua reestreia pelo Corinthians na tarde deste sábado, 30, diante do São Paulo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro — a bola rola no Morumbi a partir das 18h30 (de Brasília). Anunciado para a vaga de Vanderlei Luxemburgo na última quinta-feira, o técnico conseguiu fazer apenas dois treinos com o elenco corintiano. Apesar do pouco tempo de trabalho, o treinador se apega ao bom retrospecto em Majestosos para recomeçar sua trajetória no Timão com o pé direito. Nas duas passagens pelo clube do Parque São Jorge, o comandante esteve à frente do Alvinegro em dez clássicos contra o Tricolor e conseguiu excelentes resultados. Ao todo, o profissional coleciona cinco vitórias, quatro empates e apenas uma derrota para o rival — cerca de 63% de aproveitamento dos pontos. Os triunfos mais marcantes ocorrem nas semifinais do Paulistão de 2009, quando o time bateu o atual tricampeão nacional com um show de Ronaldo Fenômeno e ganhou força para a conquista do Estadual (veja o retrospecto abaixo).

A situação de Mano Menezes para o clássico deste domingo, por outro lado, é completamente desfavorável. O treinador chega num Corinthians com seis desfalques certos, sendo três por suspensão (Fagner, Gabriel Moscardo e Yuri Alberto), além de outros três por lesão (Matías Rojas, Giovane e Paulinho). O técnico ainda não sabe se poderá contar com Renato Augusto e Fábio Santos, veteranos que costumam ser poupados antes de decisões — na próxima terça-feira, 3, o time visita o Fortaleza, pela volta da semifinal da Sul-Americana. Ao mesmo tempo, Mano Menezes enfrentará um rival confiante e com apenas uma baixa de importância — o zagueiro Robert Arboleda não estará em campo por motivos físicos. Campeão da Copa do Brasil no domingo passado, o São Paulo poupou seus titulares na vitória contra o Coritiba, planeja uma grande festa no Morumbi e não deve aliviar para o seu maior rival.

Com este cenário, São Paulo e Corinthians também fazem um duelo direto para se livrar de vez da possibilidade de queda para a segunda divisão. No décimo lugar na tabela do Brasileirão, o Tricolor soma 31 pontos, apenas um a mais em relação ao rival de Itaquera, o 11º colocado. Apesar das posições, os times não estão muito distantes do Bahia, equipe que abre a zona de rebaixamento, com 25 pontos. Desta forma, os são-paulinos buscam a vitória para terminar o ano de maneira confortável, já planejando a temporada de 2024. O Timão, por sua vez, sabe que um triunfo resgataria a confiança para o duelo decisivo diante do Fortaleza.

Mano Menezes em Majestosos:

São Paulo 0 x 0 Corinthians – 27/01/2008 – Fase de grupos do Paulista

São Paulo 1 x 1 Corinthians – 15/02/2009 – Fase de grupos do Paulista

Corinthians 2 x 1 São Paulo – 12/04/2009 – Semifinal do Paulista

São Paulo 0 x 2 Corinthians – 19/04/2009 – Semifinal do Paulista

Corinthians 3 x 1 São Paulo – 21/06/2009 – 1º turno do Brasileiro

São Paulo 1 x 1 Corinthians – 27/09/2009 – 2º turno do Brasileiro

Corinthians 4 x 3 São Paulo – 28/03/2010 – Fase de grupos do Paulista

Corinthians 2 x 3 São Paulo – 09/03/2014 – Fase de grupos do Paulista

São Paulo 1 x 1 Corinthians – 11/05/2014 – 1º turno do Brasileiro

Corinthians 3 x 2 São Paulo – 21/09/2014 – 2º turno do Brasileiro