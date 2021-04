A Prefeitura de Barcelos, por meio do Gabinete Civil, em parceria com a Marinha do Brasil, promoveu, de 01 a 06 de abril na Escola Municipal Dr. Francisco Javier Valdivia Estefanero, o Curso de Aquaviários, com carga horária de 50h , com o objetivo de formar pessoal para exercer atividades profissionais como Aquaviários.

Foram adotadas todas as medidas de segurança necessárias para garantir aos alunos segurança e efetividade para prevenção do contágio.

Após a conclusão do Curso de Formação de Marinheiro Fluvial Auxiliar de Convés/Máquinas (CFAQ-MAF/MMA), os participantes estão aptos a exercerem atividade profissional como Aquaviários do 2º Grupo – Fluviais e os habilitam a tripular pequenas embarcações propulsadas por motores de combustão interna e empregadas na Navegação Interior, nos lagos, rios e apoio portuário fluvial, conforme limites estabelecidos nas Normas e Procedimentos para as Capitanias, inclusive como profissional.

Devido a pandemia, foram disponibilizadas apenas 30 vagas, todos os concludentes receberão seu Arrais Profissional (não é amador), certificado pelo Marinha do Brasil.

A Prefeitura de Barcelos já solicitou o retorno do curso ao Comandante Sá (responsável pelo treinamento), que colocará em seu relatório a necessidade de tal treinamento, já que Barcelos é um Polo Turístico.

CONFIRA AS FOTOS: