O ex-deputado Joaquim Ruiz apelou por uma solução da questão energética em Roraima. Segundo ele, se o estado utilizar o linhão que já está instalado no Amazonas, sem passar por áreas indígenas, é possível estabelecer uma energia de qualidade entre os dois estados.

“Se nós pegarmos o linhão que já está em Manaus, e esse linhão leva energia até o município de Novo Airão, se nós pegarmos pelo lado esquerdo do Rio Branco e do Rio Negro, entra pela vila de Moura no município de Barcelos, entra na foz do Rio Branco e chega até a vila de Santa Maria do Boiaçu, dessa forma, é possível interligar os estados sem passar por áreas indígenas. Esse é um projeto que vem margeando os rios, com alta tecnologia sem atrapalhar o meio ambiente” explicou.

Segundo o deputado seriam 77Km utilizados, da estrada que liga a BR-431 a Santa Maria e Jundiá. “É uma área que poderia ser utilizada para o linhão, sem nenhum problema, um projeto que pode ser readaptado. Uma solução para esse problema que vem permeando Roraima há vinte anos” disse.

