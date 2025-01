Quinze mil mudas serão plantadas em 50 espaços públicos da capital em 2025, conforme Programa de Arborização e Conservação Florestal (Manaus Verde), apresentado pela Prefeitura de Manaus, via Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Mudanças do Clima (Semmasclima).

O prefeito de Manaus em exercício, Renato Junior, assinou, junto ao secretário da Semmasclima, Fransuá Matos, o termo de compromisso na manhã desta segunda-feira, 13/1, em solenidade na avenida Constantino Nery. Na ocasião, teve início o plantio de 150 novas mudas de ipês, oiti (a mesma espécie da avenida Getúlio Vargas), jutairana e chuva de ouro da amazônia (lofantera) no trecho de 5 quilômetros, que vai do complexo viário de Flores até o Terminal de Integração 1.

“Plantio de árvore é a garantia de sobrevivência da nossa gente. Na gestão do prefeito David, a gente planta árvores com responsabilidade e, este ano, a gente vai triplicar o que fizemos só no ano passado. Vamos plantar 15 mil árvores. Arborização e clima da capital são prioridades da nossa gestão”, afirma o prefeito em exercício.

O programa Manaus Verde é o responsável pela arborização da capital amazonense. Ao longo de todo o ano, são realizados os serviços de produção, plantio e doação de mudas e a manutenção da arborização pública, com podas, adubação e fixação de tutores (acessórios para ajudar no equilíbrio e crescimento de mudas).

De 2021 a 2024, 23.026 mudas foram plantadas. No mesmo período, 261.339 foram doadas à população em 213 ações, contemplando um bairro e zona distinta da cidade, a cada semana. No Centro de Produção de Mudas, foram produzidas 542.615 unidades, nos últimos 4 anos.

“É um compromisso da atual gestão do prefeito David Almeida que possamos nos tornar referência em arborização e qualidade de vida. Este ato é um exemplo do compromisso que nós temos com essas metas ambientais, para que Manaus passe a ser também uma cidade exemplo quando se fala em meio ambiente no Brasil. Sem dúvidas, Manaus será uma cidade mais arborizada”, garante Fransuá Matos.

Manaus para o mundo ver

Manaus participa atualmente de dois programas internacionais relacionados à temática ambiental: o “Cidades à Frente” (Cities Foward), do departamento de Estado dos Estados Unidos da América, e do “Geração Restauração” (Generation Restoration), do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), que pertence à Organização das Nações Unidas (ONU).

Em ambos, a seleção de Manaus foi oportunizada pelas ações previstas no programa municipal Viva Mindu, que visa a regeneração, a longo prazo, de toda a bacia hidrográfica do igarapé do Mindu. Os impactos são ambientais, sociais, econômicos e climáticos de curto a longo prazo, beneficiando cerca de 800 mil pessoas que vivem nas proximidades do igarapé do Mindu, cuja extensão é de 22 quilômetros, ao longo de 17 bairros da cidade.