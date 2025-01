O Amazonas aderiu ao sistema Amber Alerts, uma tecnologia destinada a auxiliar na localização de crianças e adolescentes em situações de risco. A Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) será o ponto focal dessa iniciativa no Estado. Atualmente, o sistema já opera em 23 estados brasileiros.

O mecanismo é fruto de uma cooperação técnica entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e a Meta, empresa responsável pelas plataformas Instagram, Facebook e WhatsApp. O principal objetivo é estabelecer um sistema nacional de alertas rápidos para casos de desaparecimento ou sequestro de menores de 18 anos que estejam em risco iminente de morte ou lesão corporal grave.

Conforme o delegado-geral adjunto da PC-AM, Guilherme Torres, a adesão ao sistema representa um avanço significativo, pois o Amber Alerts é amplamente reconhecido pelos resultados positivos no âmbito internacional.

“Com a integração do Amazonas a essa tecnologia, a PC-AM reafirma seu compromisso com a proteção dos mais vulneráveis. Isso certamente fortalecerá as ações policiais. Nosso objetivo é promover a integração entre as Forças de Segurança e a sociedade, possibilitando respostas rápidas e eficazes”, destacou Torres.

A delegada Juliana Tuma, titular da Depca, também destacou a importância do sistema que, de forma geral, auxiliará tanto a sociedade quanto às Forças de Segurança na divulgação de informações sobre crianças e adolescentes em situação de risco no estado.

“A Depca será o ponto focal do sistema, coordenando as ações necessárias para uma resposta rápida e eficaz. Este é um passo fundamental no fortalecimento da proteção às nossas crianças e adolescentes no Amazonas, unindo as Forças de Segurança e a sociedade na busca por salvar vidas. Contamos com o apoio de todos para fazer a diferença”, explicou a delegada.

Amber Alerts

O sistema foi lançado pelo MJSP, no dia 30 de agosto de 2023, Dia Internacional das Pessoas Desaparecidas, em parceria com a Meta. Ele é voltado para a localização de crianças e adolescentes menores de 18 anos que estejam desaparecidos em condições suspeitas e sob risco iminente de lesão corporal.

As fotos e descrições das roupas do menor desaparecido são exibidas no feed de usuários localizados em um raio de até 160 quilômetros do último local onde a vítima foi vista. O acionamento do Amber Alerts segue os seguintes critérios: a vítima deve ser menor de idade, ter desaparecido em circunstâncias suspeitas e estar em risco iminente.

Depca

A Depca oferece atendimento 24 horas, em regime de plantão, para garantir a segurança e o bem-estar de crianças e adolescentes. A delegacia está localizada na avenida Via Láctea, no Conjunto Morada do Sol, no bairro Aleixo, zona centro-sul de Manaus.