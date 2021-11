Avalie o post

Tefé, AM – A aquisição de merenda escolar para a Prefeitura de Tefé vai custar mais de R$ 2,4 milhões aos cofres públicos municipais, que são administrados pelo prefeito Nicson Marreira, do PTB. O curioso é a compra milionária ter sido feita no fim do ano letivo, beneficiando uma empresa de bebida no município.

O documento que trata da contratação foi assinado pelo prefeito Marreira, no último dia 1 e publicado no Diário Oficial dos Municípios (DOM), na edição de quinta-feira (11).

A licitação é referente a “contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios (merenda escolar industrializada), para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação – Semed”.



Segundo o despacho, a Prefeitura de Tefé vai pagar a quantia global de R$ 2.407.133,60 (dois milhões, quatrocentos e sete mil e cento e trinta e três reais, com sessenta centavos), por 12 meses pelo serviço. Na ponta do lápis, a empresa mesmo não tendo especialidade no ramo de produtos alimentícios deve receber pouco mais de R$ 200 mil por mês.

No entanto, o extrato de n°046/2021 não possui informações referentes às escolas atendidas e nem o número de alunos que serão beneficiados com o certame. Também não cita os tipos de alimentos que serão fornecidos aos estudantes.

Única vencedora do processo licitatório, a empresa Jonas F Soares – ME atende pelo nome empresarial de J L Distribuidora, sendo inscrita no CNPJ nº 33.857.132/0001-93. O estabelecimento, que fica localizado no Juruá, em Tefé, possui capital social de R$ 600 mil – valor bem abaixo dos R$ 2,4 milhões contratados pelo Município.

Embora tenha sido contratada para fazer o fornecimento de merenda escolar para a pasta da Educação da cidade, a empresa não é especialista no ramo. De acordo com o site da Receita Federal, a firma tem o “comércio varejista de bebidas” como atividade principal.

Já a atividade contratada pelo prefeito Marreiro aparece somente entre os 60 serviços secundários que a empresa realiza, segundo o site da Receita Federal , cadastrado como “comércio atacadista de produtos alimentícios em geral.”

No mercado há dois anos, a empresa não informa no seu cadastro de CNPJ quem são seus proprietários, mas por se tratar de firma individual, entende-se que a representante é a mesma que tem o nome registrado no documento.

Nas últimas semanas, o Portal Amazonas 1 identificou outras contratações curiosas feitas pela atual administração do prefeito Marreiro, em Tefé. É o caso do contrato envolvendo o empresário Júnior Veloso, que é irmão do vice-prefeito Preto Veloso (PTB), que vai faturar R$ 720 mil para serviços de tecnologia e internet.

No início de outubro deste ano, uma reportagem anterior trouxe à tona a homologação do certame assinado pelo prefeito, que deixava o contrato engatilhado. Até então, não havia sido divulgado o valor que seria pago ao irmão do vice.

Nas duas ocasiões, o AM1 procurou a Prefeitura de Tefé para dar mais detalhes sobre a contratação; porém, não houve retorno até a publicação das matérias.

