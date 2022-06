5/5 - (1 vote)

O Prefeito de Barcelos no Amazonas, Edson Mendes, receberá a Comenda Orgulho de Roraima, em função do relevante trabalho prestado às comunidades do Baixo Rio Branco.

Na fronteira entre Roraima e o Amazonas, são prestados atendimentos na UBS do Distrito de Moura, apoio cultural, ações de proteção ambiental e UBS Fluvial.

Além disso, o Prefeito de Barcelos fornece cestas básicas e medicamentos à população necessitada do Baixo Rio Branco.

"A medalha é uma forma de agradecimento que fazemos, em nome do povo do Baixo Rio Branco, a esse herói da Era Moderna. Durante a viagem feita no inicio deste mês, à Região, pude ouvir os relatos dos moradores sobre a importância dos serviços e atendimentos prestados por ele na fronteira de Roraima com o Amazonas.” Disse o Deputado Jânio XIngu.

"É a Gestão do Novo Tempo rompendo fronteiras. Divido esta alegria com os povos de Barcelos, especialmente, do Amazonas e Roraima. Obrigado ao Deputado Jânio Xingú, pelo reconhecimento ao trabalho realizado". Agradeceu o Prefeito Edson Mendes.