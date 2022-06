Márcio Silva Marques, 30, foi preso nesta terça-feira, 14/06, por roubo praticado no Museu da Amazônia, localizado no bairro Cidade de Deus, em Manaus. O crime ocorreu em março deste ano. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira, 15/06.

De acordo com policiais do 30º Distrito Integrado de Polícia (DIP), a prisão ocorreu na avenida Itacoatiara, bairro Gilberto Mestrinho, zona leste de Manaus.

O delegado Torquato Mozer, titular do 30º DIP, informou que o autor praticou o delito contra um grupo de turistas que estavam visitando o local. Entre as vítimas de roubo, havia visitantes estrangeiros.

“Ele usava uma roupa do exército e um chapéu com proteção na nuca e estava em posse de um revólver. Para cometer o crime, colocou as vítimas dentro de uma sala e subtraiu bens valiosos das vítimas, como aparelhos de celulares e uma quantia em dinheiro”, disse o titular.

De acordo com a autoridade policial, as investigações partiram do zero. As equipes não tinham identificação do autor, pistas ou suspeitos. Foi a partir de oitivas com as vítimas que chegaram a um retrato falado do infrator.

“Ele estava com o rosto e corpo totalmente coberto, o que dificultava o reconhecimento. Porém, durante a prática do crime, ele tirou o chapéu para limpar o suor. Foi nesse momento que as vítimas tiveram acesso ao rosto e, assim, puderam ajudar no retrato falado e depois na identificação do mesmo”, detalhou Mozer.

Ainda de conforme o delegado, após a construção do retrato falado, com o apoio da Secretaria de Segurança Pública (SSP), com o trabalho técnico do Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC) e das demais forças de segurança, foi possível procurar nos sistemas rostos semelhantes ao construído e, posteriormente, confirmado pelas testemunhas e vítimas.

“Após a identificação, solicitamos à Justiça o mandado de prisão temporária e iniciamos as diligências. Além de lograrmos êxito em sua prisão, encontramos, na casa do indivíduo, o chapéu usado no dia do crime como disfarce”, salientou.

O titular ressaltou que, durante a fuga, o autor abandonou todos os celulares, para não ter risco de serem rastreados, e, em seguida, fugiu com a quantia em dinheiro.