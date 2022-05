5/5 - (1 vote)

O prefeito de Barcelos Edson Mendes se manifestou a respeito das publicações de alguns portais e em redes sociais, envolvendo seu nome em mentiras, acerca de calote nos fornecedores de merenda escolar no município.

O prefeito esclareceu que a Prefeitura de Barcelos mantém relação saudável com a empresa fornecedora de merenda escolar, conforme declaração da própria e que em nenhum momento a empresa parceira acionou o Ministério Público Federal para denunciar a PMB, sob qualquer pretexto.

Edson Mendes disse ainda que já acionou o advogado, Dr. Marco Aurélio Choy, para ingressar com pedido de certidão negativa junto ao MPF.

"Me causa espanto que setores da oposição, sempre em desespero, compartilhem e promovam fake news, de forma tão ingênua (ou maldosa) mesmo sabendo que estão cometendo um crime, contra uma gestão que alimenta seus filhos e filhas com merenda escolar de qualidade. Ou vocês acham que as empresas não suspenderiam o fornecimento, sofrendo “calote”!?. Outras medidas judiciais cabíveis já estão em andamento Vão acionando seus advogados." Finalizou o Prefeito Edson Mendes.

A Prefeitura de Barcelos é uma das que mais investe no estado em aquisição de merenda escolar de qualidade para seus alunos da rede municipal de ensino, incluindo aquisição de produtos oriundos da agricultura familiar, por meio de chamada Pública para a aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural Indígena e de Comunidades Tradicionais, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.