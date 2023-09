O prefeito de Manaus, David Almeida, participou, nesta terça (12), de conferência do programa EPIC, em Boston (EUA), a convite da Associação Boston Innovation e do Sebrae Amazonas.

Ele esteve acompanhado dos secretários municipais do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), Radyr Jr; de Infraestrutura (Seminf), Renato Junior; e de Finanças (Semef), Clécio Freire,

David Almeida destacou que a oportunidade de participar do programa é única, uma vez que os conhecimentos adquiridos podem ser introduzidos no dia a dia da Prefeitura de Manaus e nos projetos de desenvolvimento da cidade.

“A nossa gestão pensa Manaus de uma forma diferente. Nós sabemos do tamanho e da importância da capital amazonense e vislumbramos uma grande margem para o desenvolvimento. Por isso, oportunidades como essa são importantes para que possamos ver de perto alguns ‘cases’ de sucessos pelo mundo, com metodologias que podem ser aplicadas em Manaus”, enfatizou Almeida.

Ao longo do dia, a comitiva de Manaus participou de outras atividades que incluem roda de conversa com representantes de universidades mundialmente conhecidas, como Harvard. Para Radyr Jr, essa experiência é de extremo valor para que Manaus dê um salto em desenvolvimento.

“Esses profissionais estão compartilhando as boas práticas conosco e tirando as dúvidas que vão surgindo. É uma consultoria que estamos vivenciando e mentorados por profissionais da área de negócios que proporcionam essa mudança de visão de velocidade do que estamos fazendo na cidade de Manaus”, explicou.

De acordo com o titular da Seminf, Renato Junior, essa agenda vai impactar positivamente em vários setores da economia, como o turismo.

“É uma missão internacional que apresenta casos de sucesso em cidades por todo mundo, inclusive para prefeitos do Brasil e instituições convidadas. O prefeito David Almeida está sempre em busca de conhecimento e experiências agregadas às transformações da nossa cidade. Essa é só mais uma agenda que visa impactar de forma positiva o turismo, a economia e as inovações em nossa cidade”, destacou Renato.

