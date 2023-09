A terceira edição da Câmara Cidadã, evento promovido pela Câmara Municipal de Manaus (CMM), terá um recorde de serviços para a população da zona Norte, de forma gratuita. A estrutura no Centro de Convivência Padre Pedro Vignola, no bairro Cidade Nova, contará com mais de 140 ações a serem executadas por parceiros da iniciativa pública, privada e também da Casa Legislativa.

O evento acontece nesta quarta e quinta-feira (14 e 15), com atendimentos das 8h às 16h, além da programação noturna que inclui aulas de zumba e treinamento funcional. O projeto envolve mais de 30 parceiros ligados ao Governo do Amazonas e Prefeitura de Manaus. Universidades, faculdades, associações e entidades também integram a lista de parcerias para esta terceira edição.

“Será mais uma edição grandiosa, desta vez na zona norte. Nas edições anteriores conseguimos superar tanto o recorde de serviços quanto de público, e agora não seria diferente. Esses resultados mostram o compromisso da Câmara Municipal em ir ao encontro da população, levando serviços que fazem a diferença na vida dessas pessoas”, afirmou Caio André, presidente da CMM.

Serviços

Pelo Governo do Estado, as parcerias foram firmadas com órgãos como a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) e Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS). Entre os serviços, os órgãos farão atendimentos psicossociais, atendimento jurídico e a oferta do programa “Crédito Solidário”, voltado para microempreendedores.

Outros órgãos também estarão presentes como a Superintendência de Habitação do Amazonas (Suhab), Defensoria Pública do Estado (DPE-AM), Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM), Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) e Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp). As equipes farão consulta de contratos, levarão orientações aos consumidores, cadastro para emprego e emissão de Carteira de Trabalho Digital, entre outros serviços.

Em parceria com a CMM, a Prefeitura de Manaus levará para a Câmara Cidadã atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e da Cidadania (Semasc), Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros (Sinetram) e do Conselho Tutelar.

Os serviços passarão pela distribuição de mudas, vacinação antirrábica, vacinação contra Influenza e Covid-19, cadastro no CadÚnico, emissão do cartão Passa Fácil, atendimentos pelo Ônibus Itinerante da Mulher e encaminhamento para a Rede de Atendimento à Criança e do Adolescente.

Outros parceiros

Associações, institutos e universidades farão parte do evento, como o Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil (IEPTB), Associação Mulheres Amazonenses nas Comunidades (AMAC), Centro Universitário Luterano de Manaus (Ulbra), Faculdade Martha Falcão, Instituto PCD (Somos Mais Fortes), Centro Universitário do Norte (UniNorte), Federação das Indústrias do Amazonas (Fieam), Eco Cooperativa, Senac-AM, Centec e Gráfica Manaus.

Concessionárias como a Águas de Manaus, Amazonas Energia e Claro Manaus farão negociações e darão suporte para os clientes. Pela Câmara Municipal de Manaus, atividades da Escola do Legislativo Léa Alencar Antony e da Ouvidoria da CMM também estarão na terceira edição.