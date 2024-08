A empresa Potássio do Brasil obteve do Ipaam (Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas) as últimas licenças para exploração da mina de silvinita no município de Autazes (a 113 quilômetros de Manaus).

Com essas licenças de instalação as atividades do projeto de exploração de potássio no Amazonas poderão ser iniciadas.

Desde o início do processo de licenciamento foram obtidas 21 licenças de instalação nas modalidades de Ambientais Únicas e Autorizações para Captura, Coleta e Transporte de Fauna Silvestre, emitidas pelo Ipaam.

A empresa informou que agora dará continuidade às obras de implantação do projeto, com as atividades necessárias para o funcionamento da mina de potássio e o beneficiamento da silvinita, que produzirá o cloreto de potássio, um fertilizante usado na agricultura.

As licenças também autorizam a abertura de uma estrada e a construção de um porto de embarque para escoar a produção de potássio.

A Potássio do Brasil é uma empresa com capital brasileiro, canadense, americano e inglês, que está há mais de uma década na região. Em 2010, a empresa iniciou as sondagens para na região onde estão os depósitos de potássio no Amazonas.

Nos últimos anos, o projeto de exploração de potássio em Autazes foi freado por inúmeras ações judiciais, por questões ambientais e por disputa pelo território reivindicado por indígenas da etnia Mura.

