O sábado (10) marca o último dia de competições para o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, e as mulheres serão as protagonistas em cinco modalidades diferentes. Com chances de conquistar medalhas, as atletas brasileiras prometem encerrar a participação do país com chave de ouro e impulsionar o Brasil no ranking geral de medalhas.

Pentatlo Moderno: Isabela Abreu

A jornada começa cedo, às 4h30 (horário de Brasília), com Isabela Abreu representando o Brasil no pentatlo moderno. A atleta enfrentará desafios em cinco disciplinas (esgrima, natação, hipismo, corrida e tiro) com o objetivo de garantir uma posição no pódio.

Canoagem de Velocidade: Ana Paula Vergutz e Valdenice Conceição

Na canoagem de velocidade, o Brasil estará bem representado com duas atletas: Ana Paula Vergutz e Valdenice Conceição do Nascimento. Às 5h50, Ana Paula Vergutz competirá na semifinal do Caiaque Individual (K1) 500m feminino, buscando uma vaga na final, que ocorre ainda no mesmo dia, a partir das 8h.

Logo depois, às 6h50, Valdenice Conceição do Nascimento disputará a semifinal da Canoa Individual (C1) 200m feminino. Se avançar, Valdenice competirá pela medalha a partir das 8h50.

Levantamento de Peso: Laura Amaro

Às 11h (horário de Brasília), Laura Amaro estará no levantamento de peso, categoria 81kg. Com boas chances de medalha, Laura lutará para garantir mais uma conquista para o Brasil.

Futebol Feminino: Brasil x Estados Unidos

O futebol feminino será um dos destaques do dia, com o Brasil enfrentando os Estados Unidos na disputa pela medalha de ouro. A partida, marcada para as 12h (horário de Brasília), será uma revanche emocionante e uma oportunidade para as brasileiras subirem ao lugar mais alto do pódio.

Vôlei Feminino: Brasil x Turquia

Fechando o dia, às 12h15 (horário de Brasília), a seleção feminina de vôlei do Brasil enfrentará a Turquia na disputa pelo bronze. Depois de uma campanha intensa, as jogadoras brasileiras buscarão encerrar sua participação em Paris com uma medalha.

Despedida Olímpica com Garra

O último dia dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 será uma verdadeira celebração do esporte feminino brasileiro. As atletas que competem neste sábado têm a chance de fazer história e elevar ainda mais o nome do Brasil no cenário olímpico. Com garra e determinação, essas mulheres prometem encerrar a participação brasileira de forma memorável.

