O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) interditou parcialmente desde ontem (20) a Avenida Coronel Teixeira, na Praia da Ponta Negra para os festejos natalinos e o Réveillon da virada do ano.

A avenida está interditada a partir da rotatória da Avenida do Turismo, em direção ao anfiteatro da Praia da Ponta Negra. A interdição segue o modelo ‘Faixa Liberada’ e deve se estender até a primeira semana de janeiro de 2024.

Os motoristas que circulam por aquela via, sentido Centro/Ponta Negra serão desviados pela travessa Itapuranga, próximo ao edifício Aruba, depois para a alameda Alaska e seguir para a marina do Davi ou acesso às áreas residenciais.

No sentido Ponta Negra/Centro, os motoristas serão desviados a partir do chafariz do Tropical Hotel, depois entrarão no contrafluxo, na avenida Coronel Teixeira, no sentido Centro/bairro.

Outra opção para desvios dos motoristas são as vias do entorno do conjunto Alphaville.

