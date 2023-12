Uma carreta perdeu o controle e tombou, na manhã desta quinta-feira (21), no porto do município do Careiro da Várzea (a 23,4 quilômetros de Manaus). Um vídeo da carreta tombada foi publicado nas redes sociais.

O homem, não identificado, que está gravando o vídeo, informa que o veículo acabou perdendo o freio enquanto realizava uma manobra para descer a pista em direção à balsa do porto.

Com o impacto do tombo, a parte dianteira do veículo foi destruída. Os para-brisas do veículo também foram quebrados. Apesar do acidente, ninguém se feriu. O ocorrido não afetou o funcionamento do porto.