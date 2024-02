As empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM) faturaram o total de R$ 161,02 bilhões de janeiro a novembro de 2023. Em dólar, o montante foi de US$ 32.22 bilhões. Os dados são dos Indicadores de Desempenho divulgados mensalmente pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).

Entre os subsetores do PIM, o destaque de crescimento foi para o segmento de Vestuário e Calçados, com faturamento de R$ 46,47 milhões e crescimento de 47,13% de janeiro a novembro de 2023 em relação ao mesmo período de 2022; e para o polo de Duas Rodas, com faturamento de R$ 28,44 bilhões e crescimento de 17,13% em relação ao mesmo período de 2022.

A média mensal de empregos está em 112.533 mil trabalhadores, incluindo efetivos, temporários e terceirizados. O número é 1,50% maior que a média mensal no mesmo período de 2022, com saldo positivo de 1.909 funcionários, entre demissões e admissões de janeiro a novembro de 2023.

Na produção, destacam-se com crescimento produtivo de janeiro a novembro de 2023 em relação ao mesmo período de 2022, os seguintes produtos: unidade condensadora para Split System (266,43%); unidade evaporadora para Split System (178,54%); receptor de sinal de televisão (143,68%); condicionador de ar janela ou de parede de corpo único (98,61%); microcomputadores – desktop (74,89%); rádios e aparelhos de áudio (13,02%); auto rádio e aparelhos reprodutores de áudio (11,78%); motocicletas, motonetas e ciclomotos (11,65%); aparelhos de barbear (10,61%); e lâminas e cartuchos (10,49%).

Avaliação

O superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, afirmou que a expectativa é positiva para 2024, com a diminuição gradativa da taxa básica de juros pelo Copom, acompanhada das mitigações dos efeitos da estiagem ocorrida em 2023, além dos efeitos da aprovação da reforma tributária.

“A capacidade de consumo das famílias tende a melhorar a partir da redução de juros, desaceleração da inflação e programas do governo federal, como o Desenrola, que reduzirá o endividamento das famílias e permitirá mais espaço para consumo. A promulgação da reforma tributária também traz estabilidade política, aumenta as expectativas dos empresários e oferece perspectivas de crescimento econômico a longo prazo”, observou Saraiva.

Outro ponto relevante para boas expectativas em 2024 é o recente anúncio, pelo governo federal, do Nova Indústria Brasil, que deverá abrir perspectivas para a indústria brasileira e, consequentemente, para o Polo Industrial de Manaus.

A nova política industrial contará com ações de estímulo que passam pela oferta de linhas diferenciadas de financiamento, direcionamento das compras governamentais a produtos com quantidades mínimas de conteúdo local, estímulo à inovação, dentre outras ações, inclusive regulatórias.

“Nesse ambiente, as indústrias do PIM terão a oportunidade de alavancar novos investimentos com custos de financiamentos mais atraentes. Também temos metas estabelecidas pela política que são totalmente aderentes à produção na Amazônia e potencialmente capazes de promover transformações importantes no perfil da indústria local, como o estímulo à transformação digital, à bioeconomia e à transição e segurança energética”, destacou o superintendente.

